الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقوا من غزة باتجاه إسرائيل

دوت صافرات الإنذار مساء اليوم السبت في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وذلك قبل إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض قذائف صاروخية من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له "تم تفعيل التنبيه في منطقة غلاف غزة، وفي مدينة سديروت"، ليعود لاحقا ليعلن "رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل... تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها".

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق إنذارات في #غلاف_غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمكنت #القبة_الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2019

والشهر الماضي، توصلت حركة الجهاد الإسلامي، بوساطة مصرية، لتفاهم لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد تصعيد استمر ليومين عقب اغتيال إسرائيل القيادي البارز في سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وقامت سرايا القدس مع عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة . وأسفرت جولة التصعيد الإسرائيلي الأخيرة عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح نحو مئة آخرين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على كافة أنحاء قطاع غزة.

وترعى مصر محادثات بين إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تسعى من خلالها إلى الحفاظ على الوضع الأمني وعدم الانجرار وراء حرب إسرائيلية على قطاع غزة، تزامناً مع استمرار مسيرات العودة على طول السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي تدعو إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما، وتحسين الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع، وهي المسيرات التي سقط خلالها مئات القتلى وآلاف المصابين على يد القوات الإسرائيلية.