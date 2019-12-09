"أنصار الله" تبدأ محاكمة 10 صحفيين بتهمة التخابر مع التحالف العربي

بدأت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، محاكمة 10 صحفيين بتهمة التخابر مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضدها، وذلك بعد نحو أربع سنوات على اعتقالهم.

القاهرة - سبوتنيك وقال محامي الصحفيين، عبد المجيد صبرة، في بيان على "فيسبوك"، إن المحكمة (الجزائية المتخصصة – أمن الدولة) عقدت أولى جلسات محاكمة الصحفيين، واجهتهم خلالها بقرار الاتهام وقائمة الأدلة.

وأضاف "الصحفيون، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، أصروا على حضور محاميهم الجلسة ولولا ذلك لعقدت من دونه".

واتهم المحامي صبرة، القاضي بالانحياز لجماعة "أنصار الله"، وترديد اتهامات النيابة بأن "الصحفيين أعداء لأبناء الشعب"، مشيرا إلى رفض القاضي إثبات تلك التهم.

وقال الصحفيون إنهم تعرضوا قبل شهر للضرب من قبل أحد ضباط الأمن السياسي، ومسؤول السجن ويدعى يحيى سريع.

ودعا المحامي صبرة نقابات الصحفيين في اليمن وجميع دول العالم إلى التضامن مع زملائهم الذين يخضعون للمحاكمة.

كانت جماعة "أنصار الله" اعتقلت مطلع يونيو/ حزيران 2015، الصحفيين الذين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون)، في العاصمة صنعاء، بتهم تبني أعمال مضادة للجماعة بما فيها التخابر مع التحالف العربي والحكومة اليمنية التي يدعمها.