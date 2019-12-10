روسيا تعلن عن مشروع جديد لإنتاج الذهب في السودان

أعلن نور الدين إنعاموف، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة البيئة والموارد الطبيعية الروسية، أن هناك حزمة من المشاريع المشتركة الروسية – السودانية يبدي الطرفان، الروسي والسوداني، اهتماما بتطويرها، مشددا على ضرورة الحفاظ على ديناميكية تنفيذ هذه المشاريع و"وضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة".

الخرطوم - سبوتنيك. وقال إنعاموف الذي يترأس الوفد الروسي في السودان بحوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" اليوم، ضمن فعاليات مجموعة العمل السودانية الروسية للتعاون الجيولوجي للدورة السابعة في العاصمة الخرطوم: "قبل كل شيء أريد أن أشكر الجانب السوداني على التنظيم الجيد، وثانيا أود أن أشير إلى أنه كانت لدينا مناقشات بناءة ومثمرة، ونحن أشرنا إلى وجود حزمة من المشاريع الآن، يبدي الاهتمام بها الطرفان، وهي مشاريع شركات "كوش" لإنتاج الذهب ومشروع جديد لشركة "إتش تيك ماينينغ" وشركة "روس دراغ ميد" للتعدين".

وشهدت الخرطوم اليوم توقيع برتوكول للتعاون الجيولوجي، في دورته السابعة بين البلدين بالعاصمة الخرطوم، وذلك بمشاركة الوفدين الروسي والسوداني، الذي يترأسه المدير العام الأبحاث الجيولوجية، سليمان عبد الرحمن، بحضور وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم.

وأضاف إنعاموف بأنه "كان من المهم الحفاظ على ديناميكية هذه المشاريع ووضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة" بين البلدين.

ويشار إلى أن روسيا من أكبر الدول المستثمرة بمجال التعدين في السودان، وتجرى سنويا اجتماعات وزارية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.