تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للمقيمين السودانيين

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن حفل ضخم في حب دولة السودان وشعبها.

وحدد رئيس هيئة الترفيه السعودية، يوم 26 ديسمبر / كانون الأول، موعدا لإقامة الحفل الذي يحيه كوكبة من النجوم السودانيين، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ‫"لإخواننا وأهلنا المقيمين من السودان.. حياكم الله في البوليفارد.. في ليلة سودانية خالصة".

وأضاف، حفل "ليلة سودان المحبة" تنقسم إلى ثلاث فقرات، ويحييها كل من: نجوم السودان محمد الأمين، نانسي عجاج، حسين الصادق".

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، نظرا لشعبية المطربين الثلاثة فى الخليج.

يذكر أن موسم الرياض الذي دشنت فعالياته في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2019م، وتستمر حتى نهاية شهر يناير /كانون الثاني 2020م.

ويقدم موسم الرياض العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة، التي تواكب شغف زواره وتنوعهم.