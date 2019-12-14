الصحة الأردنية: إنفلونزا الخنازير باتت اعتيادية

أعلن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، والمسؤول عن رصد حالات الاصابة بانفلونزا (H1N1)، الدكتور عدنان اسحاقات، أنه لا يمكن وصف الاصابات بانفلونزا الخنازير بالظاهرة.

أكد اسحاقات أن "هذه الإنفلونزا باتت موسمية اعتيادية، لا خوف ولا قلق منها، مشيرا إلى أن الوزارة سجلت في الأعوام الماضية عدد كبير من الإصابات وكان يتم التعافي منها بطبيعية، مؤكدا أنها كأي إنفلونزا موسمية أخرى".

وأشار اسحاقات إلى أنه في عام 2017 سجلت الوزارة 580 إصابة بإنفلونزا (H1N1)، كما سجلت أكثر من 650 إصابة عام 2016، وفي عام 2018 سجلت نحو 60 إصابة، كما نقلت وكالة "عمون".

وعن الموسم الحالي قال اسحاقات إنه حتى اليوم السبت سجلت الوزارة وفاتين وأكثر من 90 إصابة بالإنفلونزا الموسمية (H1N1).

وقالت وزارة الصحة إن حالات الإنفلونزا الموسمية في المملكة تزداد خلال الفترة من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني ولغاية شهر آذار، تختلف شدة الإنفلونزا الموسمية من سنة إلى أخرى، ومثال على ذلك فإن الموسم الماضي (2018-2019) كان خفيفا جدا مقارنة بالموسم الذي قبله (2017-2018) الذي كان شديدا من حيث عدد المصابين.

وحول إجراءات وزارة الصحة للتعامل مع الإنفلونزا للموسم الحالي، فقد أشارت إلى عقد اجتماع ضم كافة الجهات ذات العلاقة بالإنفلونزا برئاسة مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الشهر الماضي، لمناقشة الاستعداد والجاهزية للموسم الحالي، وكذلك تم تحديث بروتوكول التعامل مع حالات الإنفلونزا يشكل موحد لكافة القطاعات الصحية.