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15:01 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    صحيفة أمريكية: حدثان كادا يشعلان الحرب بين أمريكا وإيران... والسعودية تدخلت

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
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    انهالت الأخبار هذا الأسبوع بأن المملكة العربية السعودية، التي تتطلع إلى تخفيف التوترات مع إيران، عقدت محادثات سرية مع الجمهورية الإسلامية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إدارة ترامب زيادة عدائها تجاه إيران.

    فرد من مشاة البحرية الأمريكية يحمل معداته على سطح حاملة الطائرات يو إس إس لويس ب. بولر في الخليج العربي
    © REUTERS /
    تقرير أمريكي: "قوة الردع" هي الطريقة الأفضل للتعامل مع إيران
    بيتر هين أستاذ مساعد للعلوم السياسية في كلية الآداب والعلوم بجامعة فيرمونت الأمريكية/ كتب مقالا تحليليا في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال فيه إن كثير من المراقبين افترضوا في البداية أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كانتا تأملان في مواجهة مع إيران، وأن عدوانيتهما يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى صراع إقليمي جديد. لكن السعودية والإمارات لم تشعلان الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ما يشير إلى أن الدول العربية أكثر تضاربًا بشأن الحرب مع إيران عكس ما يفترض العديد من خبراء السياسة، وأنها قد تكون في الواقع مصدرًا لضبط النفس.

    كيف بدا الوضع الحالي مهيأ للاستفزاز

    وكتب هين وهو مؤلف كتاب "السياسة الإسلامية والدول الإسلامية وتوترات مكافحة الإرهاب" في مقاله أنه عندما انسحبت إدارة ترامب من الصفقة النووية الإيرانية في عام 2018، شعر العديد من الخبراء بالقلق من أن هذه مقدمة للحرب. وتصاعدت الإجراءات السعودية ضمن هذه المخاوف. وكان القادة السعوديون يشعرون بالإحباط من توصل إدارة أوباما لاتفاق مع إيران، ثم أبدوا سعادتهم بموقف ترامب العدواني.

    وأضاف الكاتب: أظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان موقفا عدوانيا تجاه إيران، مما زاد التوترات الإقليمية. وبدأ بعض المحللين يشعرون بالقلق صراحة من أن المملكة العربية السعودية والإمارات (الحليف الخليجي الآخر المتحالف مع المملكة العربية السعودية في كثير من الأحيان) سوف تجر الولايات المتحدة إلى الحرب.

    وقال هين: "لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يجبر فيها الحلفاء الضعفاء غير المسؤولين رعاتهم الأقوياء إلى حرب لا يرغبون فيها، لأن هذه العملية ساهمت في اندلاع الحرب العالمية الأولى".

    وأشار المقال إلى أن الدراسة الأكاديمية تؤكد صحة هذا الخوف. إذ وجدت دراسة مؤثرة أن المناطق المتوترة تعاني من سياسات تحالفات معقدة. وعندما تعتقد الحكومات أن الحرب الهجومية ستكون سريعة وفعالة، فإنها تصبح معتمدة على حلفائها. وإذا بدأت الحكومة حربًا، فإن حلفاءها يعتقدون أنه يتعين عليهم تقديم المساعدة. وبهذه الطريقة، يمكن أن يصبح النزاع العسكري الصغير نزاعًا كبيرًا.

    وقال الكاتب إن الولايات المتحدة "حليف وثيق للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتعتمد الولايات المتحدة على البلدين لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وتوفير إمكانية الوصول إلى المنطقة - وهما يتمتعان بنفوذ كبير على سياساتنا ، وخاصة في إدارة ترامب". و"نظرًا لأن إيران قوة عسكرية واقتصادية كبيرة متاخمة لأراضيها، فإن هذه الدول تعتقد أن إيران تشكل تهديدًا لسلامتهم".

    مشيراً إلى أن "اختلافات الدول الإيديولوجية أيضا. إذ أن سكان السعودية والإمارات العربية المتحدة هم من المسلمين السنة، وإيران بها غالبية مسلمة شيعية"، يمكن أن تصير المخاوف في الخليج.

    وقال الكاتب في مقاله إنه بالإضافة إلى ذلك، "تخضع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لحكم ملكي محافظ يشعر بالقلق من الاضطرابات السياسية. ونظام إيران، على النقيض من ذلك، فهو نظام ثوري - حاول إثارة الاضطرابات السياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية".

    حدثان كان يمكن أن يتسببا في الصراع ولكن لم يحدث

    ويرى المقال أنه إذا كان حلفاء الولايات المتحدة في الخليج يريدون حقًا حربًا مع إيران، فربما كان من الممكن استخدام حادثتين لدفع الولايات المتحدة إلى القتال.

    وأوضح أنه في مايو/ أيار، دمرت انفجارات ناقلات النفط في مياه الإمارات؛ وافترض الكثيرون - بما في ذلك إدارة ترامب - أن إيران كانت وراء الهجوم. لكن الإمارات العربية المتحدة لم تلم إيران مباشرة عند تقديم تقرير إلى الأمم المتحدة بعد تحقيق في الحادث.

    كما أشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول، ضربت طائرات دون طيار مصفاة نفط كبرى في المملكة العربية السعودية. وتبنى الحوثيون - وهي جماعة تدعمها إيران في اليمن تقاتلها المملكة العربية السعودية - المسؤولية عن الهجوم، وكان معظمهم يفترض أن إيران كانت وراءه. في حين أن المملكة العربية السعودية ألقت باللوم على إيران، فإنها لم تتابع الدعوات للقيام بعمل عسكري انتقامي.

    وأضاف أنه في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، دعت الإمارات العربية المتحدة علناً المجتمع الدولي للتفاوض مع إيران. وتخفض الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في الحرب في اليمن، والتي تطورت إلى حرب بالوكالة بين المملكة العربية السعودية وإيران. وقال الكاتب إن الأساس المنطقي وراء ذلك "مبهم بعض الشيء".

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    وقال الكاتب الأمريكي: "لم تدفع السعودية والإمارات العربية المتحدة الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران. وكان يمكن أن يحصلوا على ذلك بسهولة من خلال إدانة إيران بشكل قاطع بعد الهجمات على أراضيها أو حتى اتخاذ إجراءات انتقامية. وبالنظر إلى عداء إدارة ترامب تجاه إيران والتعاطف مع المملكة العربية السعودية، كانت هناك فرصة جيدة لأن تدعم الولايات المتحدة العمل العسكري".

    وأضاف هين أنه "بدلاً من ذلك، في الآونة الأخيرة، يبدو كما لو كانوا يقيدون الولايات المتحدة. ففي أعقاب الهجوم على مصفاة سعودية، قال محمد بن سلمان إن الحرب مع إيران ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط و"كارثة اقتصادية". وقال هذا في سياق تحذير مما يمكن أن يحدث إذا لم يقف المجتمع الدولي في موقف إيران. لكن من الصعب ألا نعتبر هذا بمثابة تحذير للولايات المتحدة، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو وصف الهجوم بأنه "عمل حرب".

    وقال الكاتب "هذا الوضع حير المراقبين في المنطقة. ويلاحظ آخرون الجهود الدبلوماسية المتزايدة التي تبذلها دول الشرق الأوسط لتقليل الأعمال العدائية. وهذا يشبه إلى حد كبير الحكومات التي تستخدم النفوذ على شركاء التحالف لإبعادهم عن الحرب".

    واختتم هين مقاله في الواشنطن بوست قائلا: "قد يوحي ضبط النفس الظاهر من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوجود تضارب أكثر حول الحرب مع إيران في المنطقة مما يتوقعه معظمهم. لا تزال دول الخليج العربية بعيدة عن الوحدة، مع الخلاف حول الأيديولوجية وسياسة القوة (خاصة حصار قطر) الذي يمنعها من تشكيل تحالف قوي ضد إيران".

    مضيفا: "هناك مساحة متزايدة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حول اليمن، ويبدو أن الإمارات العربية المتحدة تركز بشكل متزايد على استعادة الاستقرار الإقليمي. وستتحمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وطأة أي حرب في الخليج. وقد تفكر حكوماتهم في تأثير الخطاب والإجراءات أكثر مما تفعله إدارة ترامب والخوف مما يرونه".

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    الكلمات الدلالية:
    الحرب, ترامب, أرامكو, محمد بن سلمان, إيران, السعودية
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