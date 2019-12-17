مسؤول أمريكي: علاقات أمريكا مع قطر حاليا أقوى من أي وقت مضى

قال القائم بالأعمال إنابة في السفارة الأمريكية بقطر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني لقطر، إن العلاقات بين حكومتي الولايات المتحدة وقطر أقوى الآن مما كانت عليه في أي وقت مضى.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، أضاف غرانت، أنه "جرى تحقيق الكثير من التقدم في العلاقات بين الجانبين خلال عام 2019 في مجالات التجارة والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب وتطوير مهارات قوات إنفاذ القانون وتعاونا في إطار التعليم العالي والشراكات الثقافية وفي الكثير من المجالات الأخرى".

/National Day/ Acting Chargé d'Affaires of the United States Embassy in the country says that the relations between the governments of the United States and Qatar are stronger now than ever, adding that Qatar remains one of the most important partners of the United States. #QNA — Qatar News Agency (@QNAEnglish) December 17, 2019

وأشار إلى أن "قطر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث قدمت دعماً هاماً لجهود التحالف الذي استضافته قاعدة العديد الجوية".

وأوضح أن "الطيارين القطريين نقلوا ما يتجاوز وزنه 680 طناً من الشحنات في دعم مباشر لعمليات محاربة داعش".

وتابع قائلا "العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حققت أرقاماً قياسية جديدة خلال 2019، فهناك ما يزيد عن مائة شركة أمريكية عاملة في قطر".

وأكد أن الولايات المتحدة ستظل تعمل مع قطر على جلب المزيد من الشركات الأمريكية للسوق القطري، مضيفا أن بلاده تظل أكبر مورد لدولة قطر والمستثمر الأجنبي الأكبر في قطاعي النفط والغاز، حيث تتطلع الشركات الأمريكية في قطاعات صناعية مختلفة للشراكة مع قطر لجلب أحدث الابتكارات التقنية.

وذكر أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الدولتين ترمز إلى التزام الولايات المتحدة بتعميق علاقتها الثنائية مع قطر وتوسيعها على كافة الجبهات، مضيفا أنه جرى عقد هذا العام الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين والحوار الثالث حول مكافحة الإرهاب .

كما تقدم بالتهنئة لقطر بمناسبة يومها الوطني، ومتطلعا لتحقيق المزيد من الإنجازات البارزة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العام القادم.