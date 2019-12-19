روسيا ترصد 54 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة وتركيا 51

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 54 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 51 خرقا.

موسكو - سبوتنيك . وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي اليوم: "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 54 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية ، وذلك في محافظات: إدلب (18) واللاذقية (16) وحلب (12) وحماه (8) ، بينما رصد الجانب التركي 51 خرقا، وذلك في محافظات: إدلب (42) واللاذقية (8) وحلب (1)".

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين نفذن خلال 24 ساعة الماضية 3 عمليات إنسانية، حيث تم من خلالها: إيصال 350 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.048 طن إلى أهالي قرية الحميدية بريف القنيطرة. و إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.925 طن إلى قرية سبع جفار بريف حلب. و إيصال 1000 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 4.9 طن إلى أهالي مدينة الطبقة بريف الرقة.

وبشكل عام تم تنفيذ 2290 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3847.882 طن.