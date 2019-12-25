الجيش اليمني يعلن مقتل 15 مسلحا من "أنصار الله" وتدمير عربات بغارات للتحالف شرق صعدة

أعلن الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، مقتل 15 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بغارات لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "طيران التحالف استهدف بغارات تجمعات للحوثيين في مديرية كتاف (شرق صعدة)، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصرهم، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لهم".

كما قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع للحوثيين في المديرية ذاتها، أوقعت خسائر في الأرواح والمعدات.

ومن جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن طيران التحالف نفذ غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة.

وقالت "المسيرة" إن الجيش السعودي نفذ قصفا صاروخيا ومدفعيا على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.

وتتواصل على الأراضي اليمنية، منذ نحو خمس سنوات، معارك بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى بهدف استعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.

وفي 21 آب/أغسطس الماضي أعلن الجيش اليمني تدمير غرفة عمليات وتعزيزات لجماعة أنصار الله بغارات لطيران التحالف على محيط مركز مديرية كتاف بصعدة.