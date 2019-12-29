"أنصار الله" بعد هجوم الضالع: جاهزون لمرحلة الوجع الكبير في السعودية والإمارات

علق المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على عملية إطلاق الصاروخ الذي استهدف عرضاً عسكريا اليوم في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وبحسب موقع "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" قال متحدث القوات المسلحة: نفذت قواتنا بنجاح عمليات نوعية واسعة شاركت فيها وحدات عسكرية مختلفة وأدت الى تحرير وتأمين مناطق واسعة.

وأوضح المتحدث: من أبرز العمليات الواسعة عملية تحرير مناطق في الضالع وعملية نصر من الله بمرحلتيها الأولى والثانية وكذلك عملية عسكرية واسعة لم يُعلن عنها.

وقالت قوات الحزام الأمني اليمنية اليوم الأحد إن صاروخا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهدف عرضا عسكريا في مدينة الضالع الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الجنوبيين، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال متحدث القوات المسلحة: "نحن اليوم أقوى مما كنا عليه وسنكون أكثر قوة مما نحن عليه، وإيماننا بالله وثقتنا بنصره تجعلنا أكثر قدرة على مواجهة مختلف الظروف".

تسعة شهداء واكثر من ثلاثين جريح ضحية الهجوم الارهابي بصاروخ كاتيوشا حوثي إصلاحي والذي استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في الضالع وكان عدد الشهداء حصيله اوليه حتئ الان تسعه شهدا واثنين وثلاثين جريح ولا زالت سيارات الاسعاف تنقل الجرحئ والشهداء

الضالع تنزف



انا لله وانا اليه راجعون😭😭 pic.twitter.com/N9dAXU0Ost — قاسم الكابسي الضالعي (@UR5pXz1wAMefkqu) December 29, 2019

وأضاف متحدث القوات المسلحة: "جاهزون لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير إذا ما أصدرت القيادة توجيهاتها القاضية بتنفيذ العملية".

وتابع متحدث القوات المسلحة: "سنعتبر عمليات نهب الثروة اليمنية من البر أو البحر أعمالاً عسكرية عدائية تستوجب الرد المناسب".

مضيفا: "ضمن المستوى الأول من بنك الأهداف 9 أهداف بالغة الأهمية منها ستة أهداف في السعودية وثلاثة في الإمارات".

وقال شهود لرويترز إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء العرض العسكري اليوم وأدى لسقوط كثيرين بين قتيل وجريح. وتحدثوا عن رؤية جثث في المكان.

ولاقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية بحسب أرقام سلطات الصحة المحلية التي نقلتها قوات الحزام الأمني وبيان صادر عن المركز الإعلامي المحلي للقوات التي تسيطر على الضالع.

وقال البيان إن صاروخا أصاب منطقة العروض التي تقام في حفلات تخرج الدفعات العسكرية فور انتهاء المراسم التي شاركت فيها قوات الحزام الأمني.

وتسيطر قوات الانفصاليين الجنوبيين على مدينة الضالع التي تقع على الطريق الرئيسي بين الجنوب والشمال والذي يربط بين مدينة عدن الساحلية الجنوبية، الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، والعاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون. وتمر جبهة قتال عبر محافظة الضالع.

وأعلن الحوثيون في أغسطس/ آب المسؤولية عن هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا في عدن، وهي مقر الحكومة المعترف بها دوليا، مما أدى لمقتل نحو 36 شخصا على الأقل بينهم قائد بارز.