إصابات بين المحتجين بمحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد

أُصيب العديد من المتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد بعد تجدد التظاهرات، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي قبل يومين.

وقال مصدر لقناة "السومرية نيوز"، ان "متظاهرين قاموا اليوم بحرق الإطارات أمام السفارة الأمريكية في بغداد"، مبينا ان "القوات الأمريكية ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع اطلقتها من داخل السفارة".

وأضاف المصدر، إن "ذلك أدى إلى إصابة ستة أشخاص من المتظاهرين بحالات اختناق".

شاهد | كيف بدا المشهد في محيط السفارة الأميركية بـ #بغداد صباح اليوم؟ pic.twitter.com/yAuwUM77HI — الحدث (@AlHadath) January 1, 2020

وقالت الرئاسة العراقية في البيان نشر على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء: "يتعرض العراق إلى تحديات خطيرة على مستوى تهديد أمنه وسيادته ومستقبل شعبه. فمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد يعد تجاوزاً للسياقات والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية".

محتجون يضرمون النار مجددا بالسور الخارجي للسفارة الأمريكية في #بغداد pic.twitter.com/x9paFtueoi — مباشر نيوز (@mobashernewss) January 1, 2020

واندلعت الاحتجاجات، في محيط السفارة الأمريكية، عقب قصف الطيران الأمريكي، الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.