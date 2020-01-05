الرئيس العراقي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني

أجرر الرئيس العراقي برهم صالح، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية، أعرب رئيس الجمهورية عن تعازيه الحارة باستشهاد الجنرال قاسم سليماني ورفاقه، مستذكرا و مقدرا عاليا الدور المشهود للشهيد في دعم العراق في مرحلة الجهاد ضد تنظيم داعش الإرهابي والانتصار عليه.

وأشار البيان إلى أنه "تم استعراض العلاقات الثنائية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين وشعوب المنطقة، والتأكيد على الروابط التأريخية بين البلدين و مصالحهما المستدامة".

وأوضح البيان أن "الرئيس العراقي أكد على ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة لتدارك الأزمات الحالية، وحماية أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها وابعاد شبح الحروب والعنف.

بدوره، شكر الرئيس الإيراني حسن روحاني على تعازيه، مؤكداً حرص إيران على إدامة أواصر العلاقات الثنائية مع العراق وتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، وبما يعزز السلم والأمن في المنطقة والعالم.