سلطنة عمان: لا مجال حاليا للوساطة بين واشنطن وطهران

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أنه "لا مجال لوساطة عمانية حاليا لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

وقال بن علوي، في تصريح خاص مع صحيفة "الراي" الكويتية: "لا توجـد وساطـة عمانية بيـن أمريكا وإيران عقب حادث اغتيال قاسم سليماني، وأعتقـد أنه لا مجال لها في الوقت الحالي"، مضيفا: "لدينا علاقاتنا المهمة مع الطرفين ونسمع منهما، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات".

وردا على سؤال عن الجهود العمانية لإيجاد حل في اليمن، قال بن علوي "ليس هناك مساعٍ عمانية أو وساطة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في شـأن الحرب، وكل ما يتعلق في هذا الملف لدى الأمم المتحدة".

وكان بن علوي، أكد، في منتدى طهران للحوار الإقليمي المنعقد في مكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن "الولايات المتحدة تريد تهدئة التوتر في المنطقة"، بعد أيام من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقادة آخرين في غارة أمريكية على مطار بغداد الدولي.

وقال: "نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء"، مضيفا ”أنا واثق من أن إيران تتقدم في اتجاه الأمن وتبذل باستمرار هذه الجهود وستأخذ خطوة في هذا الصدد".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ15 صاروخا بالستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى أنه قتل 80 جنديا أمريكيا وتم تدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية، فيما قال البنتاغون إنه سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الجنود الأمريكيين وشركاء وحلفاء أمريكا في المنطقة والدفاع عنهم.