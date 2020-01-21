قطاع السياحة في دبي يحقق نموا نسبته 5.1% في 2019

حقق قطاع السياحة بإمارة دبي، في عام 2019، نموا بنسبة 5.1 في المئة، مقارنة مع العام السابق، ليتجاوز عدد السياح من الخارج 16 مليونا.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء، سُجل وصول أكثر من 16.73 مليون سائح دولي، خلال العام الماضي، متجاوزا توقعات منظمو السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة "دبليو إن دبيليو تي أو"، بأكثر من 1 في المئة.

#Dubai’s tourism industry closed a successful decade at the end of 2019, welcoming an all-time high 16.73M int'l overnight visitors, an impressive 5.1% increase in tourism volumes, surpassing the global tourism growth forecast by the @UNWTO by over 1%.https://t.co/5wNqNXRGdt pic.twitter.com/KxICxeP2Bk — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 21, 2020

​​وجاء العدد الأكبر من السائحين إلى دبي من الهند والسعودية وبريطانيا؛ وحققت نيجيريا أعلى معدل نمو في أعداد السائحين بنسبة 33 بالمئة.

كما حققت الصين وسلطنة عمان نموا ملحوظا؛ فيما واصلت الفلبين في تعزيز مكانتها في قائمة العشر دول الأولى المصدرة للسياحة إلى دبي.

وتتميز دبي بوجود وجهات السياحة الفخمة، التي من بينها برج خليفة بارتفاع شاهق يصل إلى 830 مترا.

كما يوجد في المدينة "اتلانتس النخلة"، الذي يضم حدائق مائية وحدائق حيوانات بحرية مقامة على جزر اصطناعية.

وتتميز المدينة بالفنادق الفخمة كبرح العرب وغيره، إضافة إلى المنتجعات والشواطئ والملاهي الليلية وغيرها من الأماكن الجاذبة للسياحة، خاصة في فصل الشتاء.