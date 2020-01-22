مصدر: الجيش اليمني يطلق مضاداته الأرضية في سماء مأرب بعد رصد طائرتين

أفاد مصدر بالجيش اليمني أن مضاداته الأرضية أطلقت في سماء مأرب بعد رصد تحليق طائرتين مُسيرتين.

القاهرة – سبوتنيك . وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرب بإطلاق المضادات الأرضية للجيش نيرانها بكثافة في سماء المدينة بعد رصد تحليق طائرتين مُسيرتين.

وأشار المصدر في تصريحات لوكالة سبوتنيك إلى أن صاروخا يعتقد أنه باليستي سقط في محيط معسكر صحن الجن شرق مدينة مأرب، أسفر عن مقتل اثنين وإصابة أربعة آخرين وألحق أضرارا مادية بالمعسكر".

وقُتل مدنيان وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف يعتقد أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" شنته على مدينة مأرب غربي اليمن.

يأتي ذلك غداة قصف صاروخي مماثل استهدف القوات الخاصة في مأرب، أوقع قتيلا و3 جرحى.

كان عشرات العسكريين سقطوا بين قتيل وجريح، السبت الماضي، إثر صاروخ باليستي يتهم الجيش اليمني جماعة أنصار الله، بإطلاقه على معسكر الاستقبال التدريبي شمال غربي مدينة مأرب.

وأعلن الجيش اليمني، أن عدد القتلى والمصابين جراء القصف الذي اتهم جماعة أنصار الله "الحوثيين" بتنفيذه بلغ 157 عسكريا.

ولم تتبن الجماعة العملية التي جاءت عقب ساعات من تهديد الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لها العميد يحيى سريع، بـ"اتخاذ إجراءات مناسبة" رداً على تصعيد الجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.