الرئيس الفلسطيني: سأتحدث مع بوتين عن صفقة القرن

وصل، مساء اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قصر الرئاسة الفلسطينية بمدينة بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بيت لحم - سبوتنيك. وقال الرئيس عباس في مستهل اللقاء: "أتشرف بزيارة الرئيس بوتين ضيف الشعب الفلسطيني الذي لا يترك فرصة ليتحدث عن القضية الفلسطينية أو يقوم بدعمها مساعدتها هذا ما اعتدنا عليه من الرئيس بوتين".

وأضاف عباس: "هذه الزيارات سواء لفلسطين أو موسكو مهمة لنا للتشاور في كل القضايا التي تهمنا وبهذه المناسبة أشكر الرئيس بوتين على هذا الدعم السياسي والاقتصادي الثقافي والمالي والأمني لفلسطين".

وأكد عباس أنه "سيتحدث مع الرئيس بوتين في صفقة القرن التي بدأتها إدارة ترامب وعن الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية".

وتابع عباس قائلا: "أشكر الرئيس بوتين وأقدر الدعم الذي يقوم فيه بالمحيط وبدعمه الدول العربية لأنه يهتم بهذه البلاد التي تمثل له أهمية كبيرة ولذلك نرى روسيا الاتحادية دائما وأبداً موجودة ومؤثرة في كل القضايا التي يعيشها محيطنا".

وبدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "روسيا تتفهم مخاوف الجانب الفلسطيني في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأعرب بوتين عن سروره بالقدوم إلى بيت لحم للتشاور مع الرئيس الفلسطيني في عدد من الملفات.

كما دعا بوتين الرئيس الفلسطيني لزيارة موسكو، قائلا: "نتطلع لزيارتكم لروسيا في عيد الاحتفالات بالنصر".