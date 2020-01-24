بوغدانوف يؤكد لمستشار الرئيس اللبناني دعم ومساندة موسكو للبنان

التقى مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو، اليوم الجمعة، ودام اللقاء حوالي الساعتين.

وقال أبو زيد في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إنه "تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى آخر المستجدات السياسية الداخلية في لبنان، من تشكيل الحكومة الجديدة إلى عودة النازحين السوريين وتفعيل المبادرة الروسية في هذا المجال".

وأشار أبو زيد إلى أن "بوغدانوف أكد تمسك روسيا بالاستقرار في لبنان، متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة، وداعيا إلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة".

وفي السياق، قالت الخارجية الروسية في بيان إن "الجانب الروسي أكد دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية الصديقة واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية".

وفي وقت سابق، قام السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين بزيارة إلى القصر الجمهوري في بعبدا للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون.

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية أن "الرئيس عون عرض التطورات على السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين الذي نقل إليه تضامن روسيا مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".

ووقع الرئيس اللبناني، ميشال عون، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.

وانطلقت الاحتجاجات الشعبية في لبنان في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما حاولت الحكومة التي يتزعمها سعد الحريري فرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات في الموازنة العامة التي تعاني من عجز يوصف بأنه الأكبر في العالم قياسا إلى الدخل المحلي.

ودفعت الاحتجاجات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى الاستقالة، لتفشل في ما بعد القوى السياسية طول الأشهر الثلاثة التالية في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

وأدت الخلافات السياسية إلى عزوف رئيس الحكومة المستقيل عن القبول بتكليفه مجددا، ما دفع باتجاه تكليف حسان دياب، وهو وزير تربية سابق، لتولي هذا المنصب، وذلك بعد حصوله على تأييد 69 نائبا من أصل 128 في استشارات نيابية ملزمة.