الاتحاد البرلماني العربي يرفض التطبيع مع إسرائيل ويؤكد التمسك بمبادرة 2002

أكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المقام في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، رفض كل أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل، مشددًا على التمسك بالمبادرة العربية للسلام في 2002.

القاهرة – سبوتنيك . وقال البيان الختامي "يتمسك المجتمعون بموقف المتخذ في أعمال التاسع والعشرين المجتمع في عمان 2019، رفض أشكال التطبيع".

وأضاف "يتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام في 2002 التي مثلت توافقًا عربيًا".

وأكد البيان الختامي أن "أولى الخطوات لمواجهة المؤامرات التي تحيط بفلسطين، هو التأكيد على المصالحة الفلسطينية لتشكل جبهة ضد من يحاول النيل بفلسطين".

وشدد أيضًا على أن "المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويتركها رهينة للمطامع، ويهدد بافتعال حرب دينية تكون إسرائيل طرفًا أساسيًا فيها".

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم يرمي بوثائق #صفقه_القرن في سلة المهملات أمام اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الطارئ في الأردن pic.twitter.com/BKNbTjMlBY — صحيفة الوئام (@alweeamnews) February 8, 2020

وتابع "الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به وإن العبث بالوضع القانوني بالقدس هو قرار مدان بموجب القرارات الشرعية الدولية، ودعم السلطة الفلسطينية لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي الحقوق الفلسطينية".

وأكد "البحث عن إجراءات قانونية تضع حدًا للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية. وندعو الشعوب حول العالم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الدولية لتعرية وجه الاحتلال".