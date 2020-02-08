السيسي: مصر تدعم آلية "مراجعة النظراء" لتحقيق الرخاء في أفريقيا

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مصر تدعم عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مشيرا إلى ثقته في حرص الدول الأعضاء على مساندة عمل الآلية لتمكينها من إتمام الدور المنوط بها.

وذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى قول الرئيس المصري "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تأسست على إرادة أفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، مشيرا إلى أنها تتمتع باستقلالية في عملها، ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة.

وقال السيسي: "هذا يؤكد العزيمة الصادقة لشعوب وقادة القارة بالدفع نحو عملية الإصلاح الذاتي وتعزيز قيم الديمقراطية، وسيادة القانون واحترام المواطن وحقوقه"، مشيرا إلى أن الآلية تتعامل بكل جدية مع التحديات، التي تواجه دولنا لتفسح المجال أمام قدرات أبناءها لتشييد مستقبل أفضل لأنفسهم يستند في الأساس على قدراتهم الذاتية.

وأضاف: "التعاون مع دول القارة على أسس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة والتفهم الكامل لخصوصية مسيرة الدول الأفريقية نحو التقدم والرخاء"، موضحا: "أن دمج الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ضمن أجهزة الاتحاد الأفريقي بشكل مؤسسي يأتي انطلاقا من إيماننا بأهمية تقوية دور الآلية ومساهمتها في تحقيق تطلعات شعوبنا في شتى المجالات".

وتابع: "لهذا فقد حرصنا على تسخير كافة السبل لضمان استفادة الدول الأعضاء مما تتيحه الآلية من مجال لتبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء".

ولفتت إلى أن ذلك جاء، خلال كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح قمة منتدى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا بمقر الاتحاد الأفريقي، بحضور الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد ورئيس منتدى الدول والحكومات الأعضاء بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وموسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وإبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري أشار إلى الدور المهم للرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا في إعادة تنشيط الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، مشددا على أن التزام الدول الأعضاء في الآلية، بإتمام عمليات المراجعة.