بعدما أثار ضجة... الخارجية الإسرائيلية توجه رسالة إلى إعلامي بقناة "الجزيرة"

بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برسالة عاجلة إلى مذيع بقناة "الجزيرة"، بعدما أثار ضجة حول نشره لـ"تغريدة".

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الاثنين، امتدح فيها الإعلامي فيصل القاسم، المذيع بقناة "الجزيرة"، بعدما نشر الأخير تغريدة جديدة له امتدح فيها "الصهيونية" كمشروع ناجح.

אני רוצה לשבח את פייסל אל קאסם @kasimf , אחד המגישים הנצפים והמצליחים בעולם הערבי, שבאומץ רב אמר שהפרוייקט המצליח בעולם במאה האחרונה הוא המפעל הציוני, וכששאל את גולשיו מי יותר מתקדם ודמוקרטי? 82% השיבו שישראל.

זה הזמן לקדם שת״פ ושלום בין עמי האזור. https://t.co/2zqYj3oamt — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 10, 2020

وقال يسرائيل كاتس:

أود أن أشكر فيصل القاسم، فهو أحد مقدمي البرامج الأكثر نجاحا ومتابعة في العالم العربي، والذي قال بجرأة، إن أنجح مشروع في القرن الماضي هو المشروع الصهيوني.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "عندما سأل الإعلامي متابعيه عن أكثر الدول تقدما وديمقراطية، كانت الإجابة بنسبة 82% بأنها إسرائيل.. لقد حان وقت التعاون.

هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي — فيصل القاسم (@kasimf) February 8, 2020​

وأرفق يسرائيل كاتس تغريدة فيصل القاسم، التي مدح فيها الصهيونية، واتهم فيها العرب والمسلمين بـ"التخلف والرجعية".

وأشاد مسؤولون إسرائيليون في مناصب مختلفة، بتغريدة فيصل القاسم، منهم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، والناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

عندما ينطق الأستاذ #فيصل_القاسم بكلمة حق. بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب... أسألكم التّوبة ولعلّكم تعقلون! https://t.co/LzAU1Wftpd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 8, 2020

وقال القاسم في تغريدته، التي نشرها، مساء السبت الماضي:

إن غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بالصهيوني، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني.

الحق مع د. فيصل @kasimf. الحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده.



أنا صهيوني وأفتخر. تحولنا خلال 71 عاما من دولة فقيرة عديمة الموارد إلى دولة تحتل المراتب الأولى في العالم في الحداثة والإبداع والعلوم والطب والزراعة pic.twitter.com/QnmCNow1R6 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 8, 2020

وعلق المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، قائلا:

إن الحق مع فيصل، والحركة الصهيونية حققت طموحات الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه وأقامت دولته القومية من جديد على أرض أجداده.

ومن ناحيته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي:

عندما ينطق الأستاذ فيصل القاسم بكلمة حق، بالفعل صهيوني ليست شتيمة وإنما كلمة إعجاب.

لم يكتف فيصل القاسم بتغريدته تلك، بل كتب تغريدة أخرى، أوضح من خلالها أن كلماته أثارت ضجة كبيرة، لكنه طرحا استفتاء حول الأكثر تقدما ونجاحا.. إسرائيل أم الأنظمة العربية.

والتقط المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، التغريدة الثانية للقاسم، ونشرها على صفحته الرسمية على "تويتر".