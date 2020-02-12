"جملة" تجبر شرطة دولة عربية على تحذير مواطنيها

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن شرطة أبوظبي حذرت من 6 أساليب حديثة يتبعها محترفو الاحتيال الهاتفي لاستدراج الضحية والاستيلاء على أمواله.

وأكدت أن الأساليب الستة هي انتحال صفة موظف شركة مزودة بخدمات الاتصالات وإبلاغ الضحية بفوزه بجائزة يانصيب، أو إيهامه بفوز رقم موبايله خلال سحب عشوائي بجائزة مالية، أو ترشيح رقمه للفوز بجائزة ثمينة، وذلك لأصحاب الأرقام المميزة، واستغلال المناسبات الرسمية للدولة والشركات الكبرى، وإرسال صورة عن جائزة وهمية.

وكشفت الشرطة الإماراتية أن جريمة "الاحتيال الهاتفي" تعتبر الأكثر نموا حسب إحصاءات البلاغات الجنائية خلال السنوات الثلاث الماضية، داعية أفراد المجتمع إلى عدم التفاعل مع الأرقام الغريبة وضرورة المحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية، وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال احتيال هاتفي.

ونوهت شرطة أبوظبي إلى أن عبارة "مبروك ربحت جائزة مالية" تعد بداية لعملية احتيال، حيث يقوم المحتالون بإيهام الضحية بجوائز مالية، ويستدرجونه عن طريق تحويل الأموال، محذرة من إعطاء أية معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية لأي شخص عبر الهاتف.

ونبهت إلى أن شركات الاتصالات أو البنوك لا تقوم أبدا بطلب بيانات شخصية من عملائها عبر الهاتف أو إبلاغهم بربحهم جوائز نقدية، وفي حال قيامها بتقديم عروض مجانية أو حوافز لمتعامليها فتكون عبر القنوات المعتمدة للتواصل، مثل الجرائد الرسمية أو القنوات التلفزيونية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن جرائم الاحتيال الهاتفي من أهم الظواهر الأمنية المقلقة البارزة والمؤثرة سلبيا على أفراد المجتمع، بوقوعهم ضحايا لمتخصصين في الاحتيال الهاتفي من خلال اتباعهم أساليب الاحتيال المتنوعة والمدروسة للاستيلاء على أموالهم وشركات.