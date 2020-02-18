هجوم على هدف حيوي بحري... تدريب جوي عابر بين مصر وفرنسا في نطاق المتوسط والأحمر

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ تدريب جوي مشترك مع القوات الجوية الفرنسية.

وقال المتحدث الرسمي للجيش المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك: نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا عابرا (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية.

وتضمن التدريب –بحسب المتحدث- قيام الجانبين المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.

وقال البيان العسكري المصري إن التدريب يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي بالمنطقة، وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.