سلطان عمان يعلن إعادة هيكلة التشريعات والنظام الإداري للدولة

تعهد سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد اليوم الأحد باتخاذ إجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة، وتوجيه الموارد المالية لتقليل العجز المالي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال السلطان في أول خطاب له منذ توليه منصبه بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد: "عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والتشريعات"، مضيفا "أنه سوف يحرص على توجيه موارد البلاد المالية بالشكل اللازمة لتقليل العجز وزيادة الدخل".

كما اعتبر في خطابه الذي جاء بعد انتهاء فترة الحداد التي استمرت 40 يومًا، أن توافد قادة العالم ووفود المنظمات العالمية لتقديم التعازي في السلطان الراحل قابوس "يعكس مكانة السلطنة لدى العالم بأكمله".