رئيس الوزراء المصري عن "كورونا": لا نخفي شيئا

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولي في اجتماعه مع عدد من المسؤولين والوزراء "نحن حريصون كل الحرص على أن نتناول ملف فيروس كورونا بشفافية كاملة، ولن نخفي شيئا بشأنه".

وأكد رئيس الحكومة المصرية أنه "لا توجد أي حالة مصابة حاليا بالفيروس في مصر".

وأضاف مدبولي أن "اجتماع اليوم هدفه متابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات المختلفة لمواجهة فيروس"كورونا".

وأشار إلى "ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهته وتوفير المستلزمات الطبية، وكذا السلع التموينية المختلفة، في الوقت الذي بدأ بعض الدول غلق الأجواء الخاصة بها".

كما وجّه رئيس الوزراء المصري الشكر لوزيرة الصحة وللعاملين بالوزارة على الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وفي السياق، عرضت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، الموقف العالمي والمصري من فيروس كورونا حتي 22 فبراير2020، لافتة إلى أن نتيجة تحاليل الفحص المعملي للحالة الوحيدة للأجنبي التي تم اكتشافها داخل مصر جاءت سلبية.

وقالت زاهر "تأكدت النتيجة بإعادة الفحص أكثر من مرة".

وأضافت أن "المريض ما زال مُحتجزا بالمستشفى حتى انتهاء فترة العزل 14 يوما وبالتزامن مع التعامل مع الحالة تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحصر ومتابعة المُخالطين لمدة 14 يوماً".

وأشارت زايد إلى أنه "فور إعلان وزارة الصحة المصرية مساء يوم 14 فبراير 2020 عن اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض لمواطن أجنبي، تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية، والبحرية، والبرية؛ ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة".

وأوضحت أنه "تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المُخصصة لإحالة الحالات وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة".