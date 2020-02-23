الطقس السيئ يضرب الإسكندرية وتحذيرات لسكان القاهرة

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل مدينة الإسكندرية المصرية، مساء اليوم الأحد، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح وإرتفاع أمواج البحر وانخفاض في درجات الحرارة.

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، إن "الأمطار لم توثر على حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة حتى الآن".

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

ودفعت الشركة بالتنسيق مع الأحياء، بـ 93 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور. بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تحذيرا من الـ24 ساعة المقبلة.

ونقل موقع "مصراوي" عن، محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة، قوله: "حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، على أن تكون ذروة موجة عدم الاستقرار غدا الاثنين".

وتابع "القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ستتعرض على مدار الـ3 أيام لأمطار متفرقة على معظم الأماكن تكون غزيرة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، تمتد إلى بعض المناطق بسيناء".

كما حذر شاهين من أن درجات الحرارة ستنخفض بصورة ملحوظة، غدا الاثنين بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

وقال المسؤول في الأرصاد المصرية إن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة غدا الاثنين، ستتراوح ما بين 15 إلى 11 درجة مئوية، فيما ستصل في الوجه البحري ما بين 14 إلى 11 درجة مئوية، وستقل في السواحل الشمالية لتصل إلى 9 درجات مئوية.

وتوقع شاهين أن ترتفع درجات حرارة في يوم الثلاثاء ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية في أغلب الأماكن.

وحذر شاهين من أن درجات الحرارة ستقل بصورة كبيرة في ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، ولكن حالة الطقس ستكون سيئة في معظم ساعات اليوم غدا الاثنين.