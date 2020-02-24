البحرين تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" داخل المملكة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تم الاشتباه بإصابة المواطن البحريني وظهور أعراض الفيروس عليه وجرى نقله فورا للعلاج و العزل في مركز "إبراهيم خليل كانو" الصحي بمنطقة السلمانية، وذلك حسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وأضافت أنه "بعد التأكد من إصابته بالفيروس بدأت السلطات تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية بخصوص الأشخاص الذين خالطهم المريض"، مشيرة إلى أنها "تواصل إجراءاتها لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص من الصحة العامة والاتصال بهم يوميا للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل".

ودعت الوزارة، في بيانها، المواطنين والمقيمين إلى البقاء في منازلهم في غرف منفصلة، والاتصال بالهاتف رقم 444، في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس.

— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) February 24, 2020

‏وكانت وزارة الخارجية البحرينية دعت يوم الجمعة الماضي، إلى عدم السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة تايلند وجمهورية سنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية نظرا لتفشي مرض فيروس كورونا في الدول المذكورة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الكويتية، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشھد الإیرانیة، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتھم بفیروس "كورونا" المستجد.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، مساء أمس الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا في إيران إلى 8 حالات والإصابات إلى 43 إصابة، فيما أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس كورونا الجديد إلى إيران هو شخص قادم من الصين عبر رحلة غير مباشرة.