القوات الأمريكية تعتقل أحد أبرز شيوخ عشائر غرب العراق

أفاد مسؤول عراقي، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، 24 شباط/فبراير، بإعتقال أحد أبرز شيوخ عشائر الأنبار، غربي العراق، في عملية إنزال لقوات مشتركة عراقية وأمريكية.

وأوضح قائممقام قضاء هيت غربي الأنبار، مهند العبيدي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن قوات مشتركة أمريكية من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وعراقية، نفذت عملية إنزال اعتقلت فيها، شيخ عشيرة العبيد، معدي العبيدي، في ناحية البغدادي "التابعة لقضاء هيت"، بعد منتصف ليلة أمس.

ورجح العبيدي، أن الاعتقال ، قد تم وفقا لمذكرات قبض، وموافقات أمنية من الجهات الرسمية العراقية، منوها إلى أن العملية، جرت بإشراف، وتنفيذ الحكومة العراقية التي لا تتمكن القوات الأمريكية مغادرة أية قاعدة عسكرية، دون علمها، وموافقتها، والتنسيق معها.

ولفت العبيدي، إلى أن الشيخ تم نقله إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، والتي تتمركز بها قوات الفرقة السابعة من الجيش العراقي، والقوات الأمريكية من التحالف الدولي.

ونوه، إلى أن الشيخ الذي تم اعتقاله، من شيوخ البغدادي التي تصدت لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، قائلاً: "لا نعرف الأسباب الحقيقية للاعتقال، قد يكون وفق مذكرة قبض، أو للتحقيق، بالتالي الموضوع يجب أن يعرض على القضاء لمعرفة التهمة".

وأختتم قائممقام قضاء هيت، غربي الأنبار، ذاكرا أن عملية الاعتقال جرت بمشاركة قوات قانونية وعراقية وأمريكية، في الوقت ما بين الساعة الـ12، والواحدة صباحا بعد منتصف ليلة أمس.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".