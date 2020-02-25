وزارة الصحة العراقية تعلن إصابة 4 أشخاص بفيروس "كورونا" في كركوك

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في كركوك، مشيرة إلى أن هؤلاء الأربعة هم أفراد عائلة قدموا من إيران، مما يرفع عدد الحالات فيها إلى خمسة ويسجل أول عدوى لمواطنين عراقيين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، "تشخيص أربع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة لإيران ورجعت للبلاد"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال البيان إن "العائلة قدمت إلى العراق وتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليها من قبل ملاكات وزارة الصحة وعزلها في مؤسسة صحية خاصة وتم إجراء الفحوص المختبرية وثبت إصابتهم بفيروس كورونا"، مؤكدة أنها ستطبق جميع الإجراءات المطلوبة حسب اللوائح الصحية العالمية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين إتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والبيئة والالتزام بالإرشادات الوقائية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لطالب إيراني انتقل إلى العراق، بعد تفشي الوباء في بلده، مؤكدة أن الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفرق الصحية بالتحري وتوقيع الكشف على الزائرين والطلبة في محلات إقامتهم، وتمت إحالته للمستشفى المخصص.

وقرر العراق، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة مؤقتا وتمديد إيقاف دخول الوافدين من 7 دول على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة أيام، ومنع "التجمعات في كافة أرجاء محافظة النجف وعدم السفر من وإلى محافظة النجف الأشرف إلا في حالات الضرورة القصوى، فضلا عن تقنين السفر بين المحافظات إلا في حالات الضرورة القصوى".