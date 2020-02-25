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20:35 GMT25 فبراير/ شباط 2020
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    الخطوط الجوية القطرية

    الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى إيران

    © REUTERS / Edgar Su
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    في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، أعلنت الخطوط الجوية القطرية إجراء تعديلات "مؤقتة" على رحلاتها إلى كوريا الجنوبية وإيران ابتداءً من غد الأربعاء 26 فبراير/ شباط وحتى إشعارٍ آخر.

    مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 30 أبريل/ نيسان 2012
    © REUTERS / Mohammed Dabbous
    قطر تتخذ إجراءات إضافية للكشف المبكر عن المصابين بـ "كورونا"
    وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن ذلك القرار جاء "نظراً للتحديات التشغيلية الكبيرة الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".

    وقالت الشركة الناقلة القطرية إنه "سوف تجري مراجعة مستمرة لعملياتها بشكل دوري بهدف إعادة تسيير الرحلات بشكل طبيعي فور رفع هذه القيود".

    وأضافت الشركة في بيان أنه "بالتزامن مع القيود المفروضة مؤخراً على المسافرين إلى هذه الدول، فإن الخطوط الجوية القطرية تواجه تحديات لوجستية في إمكانية تشغيل أطقم الطيران على رحلات معينة، مما ينعكس على قدرتها في المحافظة على سلاسة جدول رحلاتها إلى دول أخرى. ونتيجة لهذه التحديات، ستقوم الناقلة الوطنية لدولة قطر بتعديل رحلاتها بشكل مؤقت باتجاه كوريا الجنوبية وإيران اعتباراً من 26 فبراير".

    وفيما يتعلق بالرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية والدوحة، جاء في البيان: "سيتم تغيير الطائرة المسيّرة إليها من "بوينغ777-300" إلى طائرة أصغر من طراز "إيرباص A350-900" بشكل مؤقت، مع قبول المسافرين من مطار إينشون الدولي في كوريا الجنوبية الذين لديهم رحلات الى إحدى وجهاتنا العالمية عبر مطار حمد الدولي، على ان لا تكون الدوحة وجهتهم النهائية".

    وبالنسبة لإيران، قالت الشركة إنه سيتم تعليق الرحلات بشكل مؤقت من وإلى مشهد وشيراز وأصفهان اعتباراً من 26 فبراير 2020، من أجل "إجراء عملية لتقييم الأوضاع والتي ستمتد لأسبوعين ولموعد أقصاه 14 مارس/ آذار 2020. وبالنسبة إلى طهران، سينخفض عدد الرحلات مؤقتاً من 20 رحلة أسبوعياً إلى 7 أسبوعياً، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاَ بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة في 26 فبراير 2020. ولن يطرأ أي تغيير على رحلات القطرية للشحن الجوي من وإلى إيران".

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    الكلمات الدلالية:
    تعليق الرحلات الجوية, تعليق الرحلات, فيروس كورونا, كوريا الجنوبية, إيران, قطر
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