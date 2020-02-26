توصيات بتعزيز نظام التطهير في الأماكن العامة في موسكو بسبب فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الأربعاء، عن تعزيز نظام التطهير في الأماكن المزدحمة، مثل أماكن المطاعم العامة ومراكز التسوق والمؤسسات التعليمية والاجتماعية وتوفير إمدادات كافية للأقنعة.

موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب موسكو التابع للهيئة، لوكالة "سبوتنيك": "أرسل مكتب " روس بوتريب نادزور " لمدينة موسكو، فيما يتعلق بتهديد وصول وانتشار عدوى فيروس كورونا الجديدة التي تشكل خطورة على الآخرين ... رسائل إلى مدراء مراكز التجمعات الكبيرة والأماكن العامة، بما في ذلك وسائل النقل والرياضة والمنشآت الثقافية ومراكز التسوق، سلاسل البيع بالتجزئة، أماكن المطاعم العامة، والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والإسكان والمرافق العامة، من أجل تعزيز نظام التطهير في المنشآت".

وأوضحت الهيئة أنه "يجب أن يكون لدى المنشآت الحد الأدنى من مخزون المطهرات، ومخزون من الأقنعة القابل للتصرف، بناءً على مدة نوبة العمل وتغيير الأقنعة مرة واحدة على الأقل كل ثلاث ساعات من الاستخدام عند العمل مع الزوار، وكذلك مناديل مطهرة ومطهرات الجلد لعلاج اليدين".

هذا وأعلن مدير المكتب الإقليمي الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، هانز كليوغي، اليوم الأربعاء، تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في 33 دولة حول العالم.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً- في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019، في مدينة ووهان بسوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية، في كانون الثاني/ يناير.