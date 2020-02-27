مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء باكستان في قطر... بالصور

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) جرى خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم، بحث "أوجه تطوير التعاون المشترك سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأحداث في المنطقة".

وحضر الجلسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الوزراء.

ومن الجانب الباكستاني حضرها أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء باكستان.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية لدى وصوله الديوان الأميري. #قنا pic.twitter.com/PEWvJasFwK — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 27, 2020

وكانت قد أقيمت لعمران خان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الأميري.

كما أقام الشيخ تميم بن حمد، مأدبة غداء تكريما لعمران خان، رئيس وزراء باكستان، والوفد المرافق في الديوان الأميري اليوم.