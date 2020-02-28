بعد ارتفاع درجة حرارته... احتجاز شاب قادم من كوريا الجنوبية في مستشفى مصري

احتجز المسؤولون بمديرية الصحة في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، شمال غربي مصر، شابا قادما من كوريا الجنوبية.

واتخذ المسؤولون قرارهم باحتجاز الشاب داخل مستشفى حميات المحلة، بعد ارتفاع درجة حرارته، بحسب ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع".

وأفاد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأن الشاب يعاني من التهاب في اللوزتين، مما ترتب عليه ارتفاع درجة حرارته.

وأشار إلى أنه تم إجراء إشاعات على الصدر وتبين سلامته، وفي انتظار ظهور نتائج التحاليل الطبية للعينات المسحوبة منه.

وقامت المستشفى باحتجاز الشاب داخل قسم العزل، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية بشأن الحالة.

وعند وصول الشاب المستشفى عقب ظهور الأعراض، السابق ذكرها عليه، وفور علم أطباء المستشفى بعودته من كوريا، تم اتخاذ الإجراءات الوقائية حياله، ووضعه في غرفة العزل، ووضعه تحت الملاحظة المستمرة.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الخميس، أن البلاد باتت "خالية" تماما من فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية في مؤتمر صحفي مشترك مع منظمة الصحة العالمية، نقلته صحيفة "الشروق" المصرية: " تم تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا الجديد داخل البلاد".

وتابعت: "خرج الشخص الأجنبي من مستشفى العزل، بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أنه بالتنسيق مع الداخلية المصرية، لن يتم السماح بدخول أي وافدين من الدول خاصة التي ظهر فيها الفيروس، إلا بعد فحصهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري قد عقد اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، بحضور عدد كبير من الوزراء.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس ، في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول.

واتخذ مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، أمس، قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد.

وأكد مدبولي أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكدًا أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، ومشددا على أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.