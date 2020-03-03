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22:08 GMT04 مارس/ آذار 2020
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    منظمة أوبك

    وزير النفط الكويتي: تفشي فيروس كورونا قلص طلب النفط بشكل ملحوظ

    © AFP 2019 /
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    قال وزير النفط الكويتي، خالد علي الفاضل، إن أسواق النفط العالمية تأثرت على نحو ملحوظ خلال الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

    وأضاف الوزير أن هناك اجتماعات "ماراثونية" ستعقد في منظمة أوبك للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط، معربا عن تفاؤله بشأن النتيجة المتوقعة من اجتماعات أوبك، واستمرار التعاون بين دول "أوبك+"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

    وأشار إلى أن "انخفاض الطلب يؤثر سلبا على الأسعار"، مشددا على ضرورة التخلص من فائض مخزونات النفط.

    فيروس كورونا
    © REUTERS / ANTARA FOTO
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    وبدأ وزراء أوبك التوافد على فيينا اليوم الثلاثاء، إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.

    واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا في ديسمبر كانون الأول على خفض جماعي للإنتاج قدره 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا الشهر.

    وتخفض السعودية الإنتاج طوعيا 400 ألف برميل إضافية، مما يعني أن أوبك+ تخفض الإنتاج فعليا بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.

    لكن منذ ذلك الحين، ألقى الانتشار العالمي لفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في الصين، بظلاله على الطلب العالمي مع تباطؤ النشاط الصناعي، في حين تلقت حركة النقل الجوي عالميا ضربة شديدة.

    وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمي على النفط هبط بواقع 425 ألف برميل يوميا في الربع الأول إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات، وقالت إن هذه التوقعات قد تخضع لمزيد من المراجعة.

    تناقش أوبك خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إضافية وخيارات أخرى، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق استقرار للأسعار الآخذة في التراجع. ويزيد ذلك عن خفض 600 ألف برميل يوميا اقتُرح في البداية.

    مبنى منظمة أوبك اوبك
    JOE KLAMAR
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    ساهم الحديث عن خفض أكبر في رفع أسعار النفط في الأيام الأخيرة. وانتعشت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط بعض الشيء خلال اليومين الماضيين إثر هبوط بأكثر من 20 في المئة عن ذروة 2020 في يناير كانون الثاني.

    ولم تقتنع روسيا حتى الآن بالحاجة إلى خفض أكبر، وتقول بعض المصادر إن أوبك قد تتحمل التخفيضات الإضافية بنفسها.

    لكن ليونيد فيدون نائب رئيس لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، قال لرويترز اليوم الثلاثاء إن خفضا إضافيا قدره مليون برميل يوميا سيكون كافيا لتحقيق توازن في السوق ورفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.

    وحتى الآن، تجاوز عدد الوفيات عالميا جراء الفيروس ثلاثة آلاف، إلى جانب 86500 حالة إصابة، وينتشر الفيروس حاليا خارج الصين بمعدل أسرع كثيرا منه داخل البلد الذي بدأ فيه.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أسعار النفط, الكويت, أوبك
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