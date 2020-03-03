تسجيل
00:35 GMT04 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    وزيرة الصحة المصرية ضمن الفريق الطبي الذي استقبل المصريين العائدين من ووهان الصينية

    لماذا تتهم مصر بإخفاء أعداد المصابين بكورونا؟

    © REUTERS / EGYPTIAN HEALTH MINISTRY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس كورونا (59)
    111
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic4.img.sputniknews.com/images/104442/35/1044423501.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003031044752726-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9F/

    تناولت بعض التقارير الإعلامية في دول عربية وغربية تقارير تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في مصر، والسلطات تمارس نوعا من التعتيم الإعلامي على المرض.

     ونشأت حالة الاستغراب هذه، نظرا للزحام والبساطة المعروفة عن الشعب المصري... فهل تخفي مصر أعداد الإصابات بكورونا؟  

    فيروس كورونا المستجد
    © REUTERS / DADO RUVIC
    وزيرة الصحة المصرية: "كورونا" لا يمكن إخفاؤه ومستعدون لأسوأ السيناريوهات... فيديو
    احتياطيات ومحاذير

    قال الدكتور أحمد السنوسي، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة لـ"سبوتنيك"، إنه "بعد ظهور الكورونا في بلدة ووهان الصينية وانتشاره في الدول المجاورة وبشكل خاص دول آسيا، بدأت دول منطقة الشرق الأوسط والتي شملت مصر وما حولها في أخذ الاحتياطيات والمحاذير، التي لها علاقة بحماية الأفراد والمواطنين".

    وتابع أستاذ علم الفيروسات، أنه "قد ظهرت العدوى المباشرة بكورونا في هذه الدول قبل الإعلان رسميا عن المرض، واعتقد أنه كانت هناك إصابات في تلك البلدان سابقة على الإعلان الرسمي في الصين، وكانوا في فترة حضانة العدوى والتي تصل إلى إسبوعين أو ثلاثة أو أكثر قليلا، حيث كانت هناك أعداد غير قليلة كانت مصابة بالفعل قبل معرفة المرض".

    حاملو العدوى

    وأضاف السنوسي، قبل الإعلان عن المرض واتخاذ المحاذير كان هناك أعداد كبيرة من حاملي المرض انتشروا بشكل طبيعي في دول العالم، دون أن يشعر بهم أحد، لذا انتشرت العدوى قبل الإعلان عن المرض وهذه كانت أحد العوامل الكبيرة.

    وأشار أستاذ علم الفيروسات المصري إلى أن حديث بعض وسائل الإعلام عن تعتيم مصري على إصابات كورونا أمر مستغرب، لأن أعراض المرض ونتائجه لا يمكن إخفاؤها، والفيروس ليس سهلا وهو جديد ولم تعرفه البشرية من قبل، وبالتالي لو كانت هناك حالات إصابة كبيرة في مصر كما يصوره البعض لانتشر الوباء بصورة كبيرة لا يمكن إخفاؤها وبشكل مخيف، نظرا لقلة خبرة الأفراد والمواطنين البسطاء في الدولة حول عمليات الوقاية والاحتراز.

    وأكد السنوسي "أنه رغم ما يقال عن خطورتها إلا أن فيروسات الكورونا بشكل عام هى فيروسات هشة، ويمكن القضاء عليها في حال حدوث دفء في درجة الحرارة واستخدام بعض المطهرات العادية، والكثير من المصريين منذ انتشار المرض أصبح لديهم وعي، لأنه لو انتشر الفيروس في مجتمع لم يأخذ التحصينات والتطعيمات الكافية في ظل عدم وجود علاج لكورونا، ستكون هناك كارثة".

    المصل واللقاح

    ومن جانبه، قال الدكتور محمد ربيع، الرئيس السابق لهيئة المصل واللقاح المصرية لـ"سبوتنيك"، إنه "لا تستطيع أي دولة في العالم الجزم بأنها خالية من مرض كورونا، وبالنسبة لمصر فإن لها وضعها في هذا المجال، حيث توجد لدينا الشركة القابضة للمصل واللقاح والتي تعد واحدة من 44 شركة فقط حول العالم، أي أن تلك الصناعة غير متواجدة إلا في 44 دولة من بينهم مصر".

    فيروس كورونا - ميلانو، إيطاليا، فبراير 2020
    © Sputnik . Alessandro Rota
    "الصحة العالمية" في مصر: لا ينصح بارتداء الكمامات للأصحاء
    وتابع رئيس المصل واللقاء، إن "مصر دولة قوية ولديها من الإمكانيات التي تمكنها من مقاومة الوباء ولن يكون لديها مشكلة، لسنا متقدمين كما في بعض الدول، لكن أرى أن الأمر ليس مزعجا بالشكل الذي يصوره البعض حتى هذه اللحظة، ولا يمكن اتهامنا بالتستر على الحالات، الأمر ليس بتلك البساطة، ولو كانت هناك إصابات فعلية لن نستطيع إخفائها".

    وأكد ربيع أن هناك فيروسات أخرى حصدت آلاف الأرواح وتفوقت على كورونا في أعداد الوفيات، وبنظرة بسيطة إلى الإحصاءات والأبحاث نجد أن الانفلونزا تحصد حالات وفاة بشرية أكثر من كورونا.

    وسبق أن اعتبرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أن الشعب الصيني يواجه بقوة الأزمات والتحديات التي تتمثل في انتشار فيروس كورونا. وكتبت زايد، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "رأيت بعيني كيف تصنع من أقسى التحديات وأشرس المعارك فرصة حقيقية لمزيد من النجاح والقوة... إنه الشعب الصيني".

    فيروسات إلكترونية

    وقالت في تدوينة أخرى: "تعلمت كيف لشعب أن يضعف أقوى الفيروسات المرضية بسلاح الالتزام، وكيف لشعب أن يحول أضعف الفيروسات الإلكترونية لوباء مدمر بسلاح اللاوعي".

    وقالت وزيرة الصحة المصرية، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إنها سلمت هدية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورسالة تضامن مصر مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا، بمقر السفارة المصرية في بكين.

    وتسلمت الصين من مصر، اليوم الثلاثاء، هدايا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هي عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية.

    وشارك الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، عبر موقع "فيسبوك"، صورا لشحنة المستلزمات الطبية والوقائية فور وصولها إلى مطار بكين الدولي، والتي أسمتها "هدية مصر للشعب الصيني".

    كما شارك الحساب صورا للقائم بأعمال وزير الصحة الصيني، وهو يسلم وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة "كورونا"، بالإضافة إلى هدية تذكارية.

    مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
    © REUTERS / ALY SONG
    رئيس الحكومة المصرية يتلقى تقريرا بحالة 5 أجانب مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا
    إجراءات وقائية

    وخضعت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين، أمس الاثنين، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

    وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 91313 شخصا، توفي منهم 3117 شخصا، فيما شفي حتى الآن 48124 شخصا، وفقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين.

    وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم، منها دول أوروبية بينها ألمانيا، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 150 مصابا.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".  

    الموضوع:
    فيروس كورونا (59)

    انظر أيضا:

    سفير مصر في الكويت: لا توجد مصلحة في إخفاء المعلومات حول انتشار كورونا
    رئيس الحكومة المصرية يتلقى تقريرا بحالة 5 أجانب مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا
    وزيرة الصحة المصرية: الشعب الصيني يخوض "أشرس المعارك" في مواجهة كورونا
    الكلمات الدلالية:
    الشرق الأوسط, الصين, فيروس كورونا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان يوم أحمر في بحيرة كواغوتشيغو باليابان، للمصور كيتهاورن خورذاورنونغ من تايلاند، الحائزة على الجائزة الوطنية (تايلاند) في المسابقة العالمية سوني للتصوير لعام 2020
    الفائزون بجوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2020
    رقم قياسي... بيبي سيقود إسرائيل للمرة الخامسة
    رقم قياسي... بيبي يقود إسرائيل للمرة الخامسة
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    أفضل وأسوأ الدول في العالم لتنشئة الأطفال
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك