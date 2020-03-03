بسبب كورونا... السعودية تقرر تأجيل حدث تاريخي لأجل غير مسمى

قررت المملكة العربية السعودية تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي كان من المقرر انطلاقه يوم 12 مارس/ آذار الجاري، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، دون تحديد موعد آخر لانعقاده.

وبحسب بيان صادر عن المهرجان نشر على حسابه الرسمي على تويتر، فإنه تم تأجيل المهرجان الأول من نوعه في تاريخ المملكة "تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الوقائية ، وحرصاً على صحة وسلامة ضيوفنا وجمهورنا وفريق العمل"، على حد قول البيان.

وأضاف البيان: "نتقدم لكافة صناع ومحبي السينما بأسفنا العميق لهذا القرار الصعب. إلا أنه يتوجب علينا جميعاً مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وألا نتوانى في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس عالمياً".

وتابع: "نعلم مدى ترقب الجميع لدورة المهرجان الافتتاحية، ونتقدم لكم بعميق الشكر وامتناننا لدعمكم ووقوفكم إلى جانبنا. نعدكم بأن المهرجان سيعقد في وقت لاحق، ونؤكد استمرار التزامنا إزاء صناع الأفلام والمنتجين وشركائنا وجمهورنا، حيث سنقوم بالإعلان عن المواعيد الجديدة لدورة عام 2020 حالما أمكن ذلك، وسنبذل كل ما بوسعنا لموافاتكن بآخر المستجدات".

وكان من المفترض أن تقام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من 12 إلى 21 مارس/ آذار 2020 في جدة التاريخية، وتتبنى شعار "تغيير السيناريو".