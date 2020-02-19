من هي السعودية التي تصدرت صورتها "بوستر" مهرجان البحر الأحمر؟

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية الذي يقام في مدينة جدة، عن بوستر دورته الافتتاحية.

وبحسب بيان صادر عن المهرجان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه فإن البوستر من تصوير المصور أسامة أسعيد، ويحمل صورة عارضة الباليه السعودية سميرة الخميس وهي تخرج من البحر، في تعبير عن "موجة التغيير الثقافي التي تشهدها البلاد، والفرص الواعدة للسينما السعودية الجديدة".

اعتمد المصور أسامة أسعيد على أسلوب "الكولوديون" السائل لمعالجة صورة البوستر الرئيسية، وهو أسلوب تقليدي يعود إلى عام 1851، خاص بإعادة إحياء صور الأبيض والأسود عن طريق تلوينها بألوان زاهية نابضة. وهذا التعاقب بين ما هو تقليدي ومعاصر يعكس "التزام المهرجان بحفظ التراث من خلال الابتكار والتجديد، والاعتماد على الماضي في بناء صورة مستقبل واعد مفعم بالحياة".

وقال البيان إن هذا العمل "حمل روح التعاون التي تجمع ثلاثة فنانين عرب، حيث اكتمل تصميم الفنان العُماني محمد الكندي بصورة الفنانة الاستعراضية السعودية سميرة الخميس، التي التقطتها عدسة السوري أسامة أسعيد". كما عبّر من خلال التكرار والانعكاسات عن رسالة المهرجان في "التركيز على أهمية التبادل الفني والفكري، وتبني وجهات نظر متعددة وجديدة".

الجدير بالذكر أن الفنانة السعودية سميرة الخميس هي راقصة باليه سعودية محترفة، بدأت رقص الباليه منذ سن 4 سنوات.

تعيش الخميس في مدينة الرياض وبدأت تدريس البالية وهي في سن الـ19، وهي عارضة أزياء محترفة لأهم العلامات التجارية العاليمة.

© Photo / Red Sea International Film Festival بوستر مهرجان البحر الأحمر

تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس/ آذار 2020.

يقع المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، التي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.