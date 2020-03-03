بعد أمريكا والسعودية... البحرين تخفض سعر الفائدة

قرر مصرف البحرين المركزي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.25% إلى 1.75%.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" ، تم أيضاً خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.00% إلى 1.50%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.45% إلى 2.20%.

كما قرر مصرف البحرين المركزي إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00%.

وخفض البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة القياسي بنفس القدر.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، اليوم الثلاثاء، في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان إنه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25%.

وأضاف قائلا: "أسس الاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية. لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي. في ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق أهدافها لتعظيم التوظيف واستقرار الأسعار، قررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، اليوم، خفض النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية".