مفاجأة في بيان الصحة العراقية بشأن وفاة رجل في السليمانية بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عدم التأكد حتى الآن من كون سبب وفاة رجل مسن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، هو فيروس "كورونا".

وأضافت الوزارة، في بيان لها، "تم تشخيص 5 حالات في السليمانية وتم الاشتباه بحالة سادسة لرجل مسن يعاني من عدة أمراض مزمنة وكان وضعه الصحي حرجا، وبعد أخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات التأكيدية تدهورت حالته الصحية وتوفي".

وأشارت إلى أنه "لم يتم التأكد لحد الآن من كونه مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا، وبانتظار التأكيد من الجهات المرجعية المعنية القادرة على تأكيد الإصابة من عدمه".

وأعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية، في وقت سابق اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كردستان"، ونقلت عن المديرية أن "المصاب يبلغ من العمر 70 عاما وتم اكتشاف إصابته بالفيروس بعد تدهور حالته الصحية"، وهو "إمام وخطيب مسجد محوي في مدينة السليمانية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي الفيروس على نطاق واسع، بعد تسجيل 27 إصابة لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر في 71 دولة، حتى مساء أمس الثلاثاء، مسببا 3044 حالة وفاة، وأكثر من 89 ألف إصابة.