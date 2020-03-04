لماذا اتصل أمير قطر بالرئيس الأمريكي

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها.

وأضافت الوكالة أنه "جرى مناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق إحلال السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الأفغانية الذي تم بوساطة دولة قطر".

صاحب السمو يجري اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس الأمريكي، استعرضا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها، كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد توقيع اتفاق إحلال السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان الأفغانية الذي تم بوساطة دولة قطر. #قنا pic.twitter.com/OPdEZ2cggj — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 4, 2020

وأمس الثلاثاء، أجرى أمير قطر، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، جرى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان وبالأخص فيما يتعلق باتفاق إحلال السلام الذي تم توقيعه مؤخرا في الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان".

وأثنى الرئيس الأفغاني على جهود دولة قطر التي أسهمت في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

بدوره، أكد أمير قطر استمرار الدوحة في بذل الجهود التي من شأنها المساعدة في إجراء الحوار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للتوصل لاتفاق سلام آخر بين الطرفين يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع فخامة رئيس أفغانستان استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما جرى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان وبالأخص فيما يتعلق باتفاق إحلال السلام الذي تم توقيعه مؤخرا بالدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. #قنا pic.twitter.com/TnaTZdxu5W — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 3, 2020

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة طالبان، يوم السبت الماضي، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.