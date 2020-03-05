فيديو مدهش لسقوط سيارة من ارتفاع 50 مترا

أجرت مجموعة من مهندسي الميكانيكا، في أستراليا، تجربة لإلقاء سيارة من ارتفاع 144 قدما (نحو 50 مترا)، فكانت النتيجة مدهشة.

نشر موقع "ذا درايف" الأمريكي، مقطع فيديو للتجربة، التي قام بها مهندسي الميكانيكا لاختبار ما يحدث عند سقوط السيارة من ارتفاعات كبيرة.

وتعتمد التجربة على رفع السيارة إلى أعلى برج يصل ارتفاعه إلى نحو 50 مترا، عن طريق إحدى الرافعات، وتثبيتها في ذلك الوضع، قبل أن يتم إلقائها إلى أسفل، بحسب الموقع الأمريكي.

Dropping a hatchback 144 feet onto a trampoline is a feat of engineering. https://t.co/wb59NhshCC — The Drive (@thedrive) March 4, 2020

وأعد مهندسو التجربة تصميما خاصا تم تجهيزه في النقطة المحددة لسقوط السيارة، ويتكون من مجموعة "ياي حلزوني" مصممة على شكل دائرة في منتصفها مكان مخصص لسقوط السيارة.

وعندما تم إسقاط السيارة، استطاع ذلك التصميم امتصاص صدمة السقوط الحر الناتج عن وزنها، قبل أن تدفع إلى أعلى لمسافة قصيرة، ثم تسقط مرة ثانية وبعدها تسقط أرضا.