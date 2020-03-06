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09:34 GMT06 مارس/ آذار 2020
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    نتيجة لتفشي كورونا… الصحة الإسرائيلية تنصح بالاستعداد لتغيب كبير للعاملين عن العمل

    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    العالم العربي
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    الموضوع:
    فيروس كورونا (148)
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    أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن هناك احتمالا بتغيب أعداد كبيرة من العاملين في البلاد عن العمل، نتيجة لتفشي فيروس كورونا الجديد. 

    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    إسرائيل تقرر إغلاق مدينة بيت لحم بسبب كورونا
    وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، الجمعة، أن الوزارة نشرت مجموعة من الإرشادات والتعليمات خاصة بالقطاعات الاقتصادية في إسرائيل، وخاصة المصانع الحيوية، بهدف الاستعداد لاحتمال تغيّب أعداد كبيرة من العاملين عن العمل.

    وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه ينبغي الاستعداد لأي طارئ وأي سيناريوهات مستقبلية، في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، والتشديد على كل وحدة أو مقر عمل أو مكان دراسة فرض حظر سفر العاملين فيها إلى خارج إسرائيل، والتشديد على النظافة والامتناع عن اتصال قريب بين العاملين.

    وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس، الخميس، إغلاق مدينة بيت لحم الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. 

    نشرت القناة العبرية الـ "20"، مساء الخميس، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد عقد اجتماعا أمنيا وقرر إغلاق مدينة بيت لحم الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

    وأفادت القناة بأن القرار الإسرائيلي يعني حظر حركة المسافرين من وإلى مدينة بيت لحم.

    في السياق نفسه، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا.

    وفي السياق نفسه، قالت قناة عبرية إن السلطات الإسرائيلية تدرس فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

    وأشارت القناة إلى أن إغلاق إسرائيل للضفة الغربية يعني إيقاف نحو 70 % من مشاريع البناء الإسرائيلية، ما يؤثر بدوره على الاقتصاد الإسرائيلي، أي توقع أضرار بمليارات الدولارات.

    وتوجهت السلطات الإسرائيلية بطلب غلق المسجد الأقصى في صلاة الجمعة، اليوم، لمنع انتشار كورونا.

    الموضوع:
    فيروس كورونا (148)

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    الكلمات الدلالية:
    الضفة الغربية, فلسطين, محمود عباس, إسرائيل, فيروس كورونا
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