السعودية تطبق العزل المنزلي على 2032 شخصا والحجر الصحي على 468

وأعرب المجلس، في بيان له، عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى السعودية، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصا، والحجر الصحي على 468، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 عينة إيجابية، تخضع حاليا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2020

وعبر المجلس، عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود السعودية، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، منوهاً بالتوجيه الكريم من العاهل السعودي الملك سلمان المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا، مما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية، مؤكدا استمرار متابعة المملكة لمستجدات الأوضاع العالمية الخاصة بمدى انتشار فيروس كورونا، وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة عليه.

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2020

وأكد مجلس الوزراء، أن "الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتا، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها"، مشيدا بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.

— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2020

​وأكدت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الاثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن 3 حالات من الخمس هي لمواطن ومواطنتين ممن دخلوا الحجر الصحي بعد عودتهم من إيران والعراق.

كانت السعودية، أعلنت، يوم الأحد الماضي، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا من وإلى الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، وجمهورية العراق)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودا بها خلال الـ 14 يوما السابقة لقدومه، للحد من انتشار فيروس كورونا.