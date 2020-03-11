المغرب يسجل سادس حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل سادس حالة إصابة بفيروس كورونا.

نواكشوط - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، أنه "تم تسجيل سادس حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطنة فرنسية من أصول سنغالية، بالغة من العمر 64 سنة، تعاني من أمراض مزمنة، كانت وصلت إلى مدينة فاس وسط المغرب 5 آذار/ مارس، قادمة من فرنسا، وظهرت عليها أعراض تنفسية 7 مارس".

وهذه ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا يتم الإعلان عنها الأربعاء، حيث سبق أن أعلنت وزارة الصحة عن إصابة زوجة وابنة سائح فرنسي، وصل قبل أيام لمدينة مراكش، بفيروس كورونا.

وتوفيت أول مصابة بفيروس كورونا في المغرب، أمس الثلاثاء، وقالت الوزارة في بيان إن حالة الوفاة لامرأة مغربية عمرها 89 عاماً، كانت عائدة من مدينة بولونيا في إيطاليا، وتعاني من أمراض مزمنة تتعلق بالجهاز التنفسي والقلب والشرايين.

وألغى المغرب جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وحظر على المشجعين حضور مباريات كرة القدم، كما ألغى الأحداث التي يحضرها أجانب وتجمع أكثر من 1000 شخص، كإجراءات احترازية لتجنب انتشار الفيروس.