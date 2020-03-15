الإمارات تتحدث عن "اختبار قاس" لم يشهده النظام الدولي طوال القرن الماضي

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأحد، عن ثقته في نجاح بلاده بالتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الذي أصبح وباء عالميا، وذلك عبر العمل المشترك والالتزام بالإجراءات.

وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أزمة فيروس كورونا التي يواجهها العالم اختبار قاسٍ لم يشهده النظام الدولي طوال القرن المنصرم. التعاون والتكاتف والعمل المشترك منهجنا على المستوى الدولي والوطني"، مضيفا: "واثقون من النجاح برغم صعوبة المرحلة، وسلاحنا الالتزام بالإجراءات الوطنية والتفاؤل والثقة".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 15, 2020

​واتخذت الإمارات، التي كانت أول دولة خليجية تسجل حالات مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا"، سلسلة طويلة من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة العدوى.

وكان آخر الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المحلية، إغلاق مناطق التجمعات الشعبية، كدور السينما والحدائق والمناطق السياحية والثقافية، فضلا عن إلغاء أو تأجيل جميع الفعاليات المقرر إقامتها، خلال شهر مارس/ آذار الجاري، وشملت القرارات وقفا مؤقتا لاستقبال طائرات أو تسيير رحلات إلى عدة دول منتشرة فيها عدوى "كورونا".

وسبق ذلك أن أعلنت الإمارات تبكير العطلة في المدارس والجامعات، وإغلاق الحضانات، وغيرها من القرارات، كما قررت وقفا مؤقتا لاصدار كافة التأشيرات، ابتداء من 17 مارس/ آذار الجاري، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.