بالصور... تفاصيل إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد بسبب "قنبلة"

أعلن مدير إعلام سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل العراقية جهاد الديوان، انتهاء حالة الطوارئ في مطارات البلاد، بعد بلاغ إيراني عن وجود جسم غريب على متن طائرة، قادمة إلى بغداد.

وأوضح الديوان، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، أنه عندما دخلت الرحلة رقم 112 تابعة للخطوط الجوية العراقية القادمة من طهران إلى بغداد، الأجواء العراقية تم وصول بلاغ من شركة الملاحة الجوية الإيرانية بإن جسم غريب على الطائرة.

© Sputnik . NAZEK MOHAMMED إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد

وأضاف الديوان: "بدوره قام قائد الطائرة، بإبلاغ الملاحة الجوية العراقية، وعادة أن إدارة مطار بغداد الدولي، عندما يكون هناك تبليغ بجسم غريب أو خلل فني في الطائرة، تطلق خطة الطوارئ في كل المطارات المحلية".

وتابع: "هبطت الطائرة في مطار بغداد الدولي، وتم تفتيشها بجهاز "كي ناين" من الداخل، والخارج، ولم يتم العثور على شيء، وأعيد فتح المطار بعدما أغلق لنحو ساعتين تقريبا، لأن الموضوع خطر".

© Sputnik . NAZEK MOHAMMED إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد

وقال: "ينوه الديوان إلى أن خطة الطوارئ في المطارات، فيها فرق إسعاف وشرطة وإطفاء، نافيا مشاركة قوات جهاز مكافحة الإرهاب في عملية تفتيش الطائرة مشيرا إلى أن هذه القوات لا تشترك إلا إذا كان الطائرة مختطفة".

وحصلت "سبوتنيك" على صورة للطائرة من الداخل، وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل العراقية، أثناء التفتيش، مؤكدا أنها لا تحمل أي جسم غريب، وأنه لم يتم العثور على أي شيء بداخلها.

© Sputnik . NAZEK MOHAMMED إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد

وبدأ العراق، منذ اليوم الأحد 15 مارس/ آذار، تطبيق قرار باستقبال المسافرين العراقيين العائدين من إيران، عبر مطارات: بغداد، وأربيل، والنجف، والبصرة، بعد إغلاق المنافذ البرية مع الجانب الإيراني، والكويتي، حتى إشعار أخر، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.