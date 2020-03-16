بومبيو يدعو الحكومة العراقية لضمان حماية قوات التحالف الدولي

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الحكومة العراقية لحماية أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك على خلفية مقتل ثلاثة من مجنديه، وإصابة 12 آخرين بقصف صاروخي استهدف قاعدة التاجي قبل أيام.

بغداد - سبوتنيك. وقالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، في تصريحات اليوم الاثنين: "تحدث وزير الخارجية مايكل بومبيو [هاتفيا] إلى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس لمناقشة الهجمات الأخيرة على القاعدة العسكرية العراقية في التاجي ، بحيث أكد الوزير بومبيو مجدداً على واجب الحكومة العراقية بالدفاع عن أفراد التحالف الدولي الذين يدعمون جهود الحكومة العراقية لهزيمة داعش [الإرهابي المحظور في روسيا].

وأضافت أن بومبيو أكد "وجوب محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات والتهديدات التي تطال الأرواح الأميركية وسوف تتخذ إجراءات إضافية عند الضرورة للدفاع عن النفس".

يذكر أن الجيش العراقي أعلن عن سقوط 10 صواريخ كاتيوشا، الأربعاء الماضي، على قاعدة التاجي التي تأوي جنودا أميركيين وبريطانيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، قُتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12 آخرين في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت قيادة العمليات العسكرية المشتركة في العراق أن قصف معسكر التاجي أسفر عن إصابة اثنين من قيادة الدفاع الجوي بإصابات حرجة.

بعد ذلك، قامت الولايات المتحدة بشن هجمات مستهدفة خمسة مستودعات أسلحة لجماعة كتائب حزب الله الشيعية في العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" العراقي، شملت خمسة منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.