الإمارات تمنع إقامة الصلوات في المساجد لمكافحة تفشي كورونا

قررت السلطات الإماراتية منع إقامة الصلوات في المساجد بداية من اليوم الاثنين ولمدة أربعة أسابيع لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

واتخذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، القرار اعتبارا من اليوم في تمام التاسعة مساء ولمدة أربعة أسابيع حرصا على سلامة الأفراد وصحة المجتمع.

ويأتي القرار تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتزاما بالمسؤولية الوطنية والإنسانية واستنادا إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وبالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية، بحسب وكالة "وام".

#عاجل_وام | " الطوارئ و الأزمات " " والشؤون الإسلامية والأوقاف " تقرران تعليق الصلاة في المساجد و المصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة مؤقتاً إعتباراً من اليوم في تمام التاسعة مساءًhttps://t.co/zwE4wFoMsp pic.twitter.com/tvGpZVGrO9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 16, 2020

وسيتم مراجعة قرار تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها بعد أربعة أسابيع من الآن.

وأهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء الامتثال لهذا التوجيه الذي يصب في صالح أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.