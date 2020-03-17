الحكومة المصرية تعلن متى ستمنح إجازة استثنائية لكل موظفيها بسبب "كورونا"

كشف المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، صباح اليوم الثلاثاء، متى سيتم منح إجازة استثنائية لكل موظفيها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي"، تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية، سيتم بشكل كامل يوم الأربعاء المقبل 18 مارس/ آذار.

وتابع سعد قائلا "لدينا 26 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا ".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية أن انتشار المرض في مصر بطيء مقارنة بدول أوروبية.

واستدرك بقوله "القوات المسلحة المصرية تمد أجهزة الدولة بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".

ورد سعد على تقرير "الغارديان" البريطانية حول إصابة 19 ألف حالة في مصر بفيروس كورونا بقوله "لا يمكن وصفها إلا بالخيال العلمي".

وقال سعد إن "منظمة الصحة العالمية أشادت بالتعامل المصري في مواجهة الفيروس، وتم القبض على بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاري التحقيق معهم، والدولة المصرية جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات في مواجهة فيروس كورونا".

وأضاف، أن "قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، نحن لا ننظر حدوث المشكلة، وكل قراراتنا استباقية".

وتابع سعد، أن "قرار وقف حركة الطيران جاء ضمن خطة الدولة لموجهة الفيروس.

واستنكر المتحدث باسم الحكومة المصرية ما وصفه بـ"استغلال" الإجازة في الذهاب إلى المولات والملاهي والمقاهي.

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنه "تم وضع أكثر من 300 أسرة في إحدى قرى محافظة الدقهلية، تحت الحجر الصحي".

وأضافت زايد، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن "هذه الأسر توجد في نفس القرية التي ظهرت فيها حالتي الوفاة لشخصين من أسرة واحدة".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اتخاذ إجراءات وقائية بثلاث محافظات لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، كما أعلنت الوزارة، مساء أمس الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وقالت الوزارة، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.