وزارة الصحة توضح حقيقة "تساقط ضحايا كورونا" في شوارع مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الصور المتداولة لأشخاص يرتدون كمامات وينامون على الأرض، والتي يتم ترويجها على أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر، غير صحيحة ومفبركة.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت وزارة الصحة أن الصور المتداولة هدفها بث الرعب في قلوب المواطنين المصريين، وللإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر خرج عن السيطرة.

وتابع البيان: "نؤكد أن البيانات المعلنة عن حالات الإصابة بالفيروس هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الواقع الصحي في مصر بشكل كامل، ولا يوجد لدينا ما نخفيه".

أضاف البيان أن "مستشفيات العزل الصحي على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات مصابة، حيث يتم التعامل مع فيروس كورونا في مصر بمنتهى الجدية، وفي شفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت حتى أمس الثلاثاء، تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين، واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاماً، وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 200 ألف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب فيروس سارس 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.