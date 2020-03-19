عباس يطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين... ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامتهم

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة في مواجهة تفشي وباء كورونا، كما طالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية خشية إصابتهم بالفيروس.

القدس - سبوتنيك . جاءت تصريحات الرئيس عباس في كلمة متلفزة وجهها للشعب الفلسطيني، وقال: "إننا نبذل قصارى جهدنا، ونسخر كل إمكاناتنا، من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير، الذي يهاجم العالم بأسره، ونعمل من خلال المؤسسات المختصة من أجل حماية أبناء شعبنا منه".

وأضاف عباس: "أعطيت توجيهاتي منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بهذا الفيروس".

وتابع عباس بالقول "يجب الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الحكومة والجهات المختصة والتعاون معها من أجل سلامتكم، كما أدعو القطاع الخاص بقطاعاته كافة، إلى مشاركة الحكومة في مواجهة هذا الخطر، فالمسؤولية مشتركة والواجب يقع على عاتق الجميع".

وأكد الرئيس الفلسطيني على أنه "ورغم إمكاناتنا المحدودة، قد تمكنا حتى الآن، وبفضل الله وعونه، من حصر خطر هذا الفيروس في أضيق نطاق، وذلك بفضل وعي شعبنا وتعاونه مع الحكومة والجهات المختصة الأخرى".

وقال الرئيس عباس "أطالب بالإفراج عنهم وأحمل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. كما أتوجه بالشكر أيضا لجميع الدول والمؤسسات التي قدمت لنا العون".

وختم عباس بالقول "لقد وجهت الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها".